Madame Web | la prima descrizione del plot diffusa in rete

(Di giovedì 26 maggio 2022) Lo spin-off di Spider-ManWeb, con Sydney Sweeney e Dakota Johnson, rivela i primi dettagli sulla trama in attesa dell'inizio della produzione. Ladella trama diWeb, cinecomic al femminile targato Sony che andrà a espandere lo Spider-man Extended Universe, è stataingrazie a Variety. Secondo il magazine, il film interpretato da Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Celeste O'Connor "sarà una storia delle origini diWeb, chiaroveggente le cui doti psichiche le permettono di connettersi con il mondo dei ragni." Dakota Johnson sarà la protagonista della pellicola,Web, mentre il ruolo di Sydney Sweeney non è stato ancora rivelato. Al riguardo l'attrice di Euphoria ha dichiarato: "Mi piace misurarmi ...

Advertising

moviestruckers : #MadameWeb: annunciati i primi dettagli sulla trama e una new entry nel cast - ParliamoDiNews : Madame Web: dettagli sulla trama dello spin-off di Spider-Man #MadameWeb #Evidenza #25maggio - Screenweek : #CelesteOConnor (Ghostbusters: Legacy) è entrata nel cast di #MadameWeb il cinecomic Marvel della Sony con Dakota J… - badtasteit : #MadameWeb racconterà le origini del personaggio di Dakota Johnson, Celeste O’Connor nel cast - GianlucaOdinson : Madame Web, finalmente i primi dettagli sulla trama del prossimo spin-off di Spider-Man -

: CELESTE O'CONNOR INSIEME A DAKOTA JOHNSON E SYDNEY SWEENEY NEL NUOVO FILM MARVEL DELLA SONY. Celeste O'Connor ( Ghostbusters: Legacy ) ha firmato per recitare al fianco di Dakota Johnson e ...... ripostando sul suo profilo ufficiale Instagram la notizia rilasciata da Deadline, di essere stata scritturata per interpretare una nuova supereroina della Marvel:. Nel frattempo la ...Lo spin-off di Spider-Man Madame Web, con Sydney Sweeney e Dakota Johnson, rivela i primi dettagli sulla trama in attesa dell'inizio della produzione. La prima descrizione della trama di Madame Web, c ...Sono stati rivelati i primi dettagli riguardanti la trama di Madame Web, lo spin-off di Spider-Man che uscirà il 17 luglio del prossimo anno.