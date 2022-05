Madame In Tour: le date dei concerti dell’artista rivelazione del 2021 (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi giovedì 26 e domani venerdì 27 maggio, Madame calcherà il palco sold out dell’Atlantico Live di Roma per gli ultimi due appuntamenti del suo “Madame IN Tour” nei club italiani, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Ma i concerti continuano senza sosta fino ad agosto. Sono 11 le date outdoor che vedranno Madame protagonista dei principali Festival estivi. Di seguito il calendario indoor e outdoor di “Madame IN Tour”: date INDOOR NEI CLUB 26 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT (recupero data del 3 dicembre 2021) 27 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT (recupero data del 4 dicembre ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi giovedì 26 e domani venerdì 27 maggio,calcherà il palco sold out dell’Atlantico Live di Roma per gli ultimi due appuntamenti del suo “IN” nei club italiani, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivoin collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Ma icontinuano senza sosta fino ad agosto. Sono 11 leoutdoor che vedrannoprotagonista dei principali Festival estivi. Di seguito il calendario indoor e outdoor di “IN”:INDOOR NEI CLUB 26 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT (recupero data del 3 dicembre) 27 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT (recupero data del 4 dicembre ...

Advertising

Ary1797 : RT @SpettacoloNews1: Madame in tour per tutta l'estate: ecco le città in cui si esibirà - - Your_Mattey : RT @sonolamadame1: ultime date del tour ma in estate continuiamo a vederci ?? Date estive (con nuova data a Caserta): - paolacacciarel1 : RT @sonolamadame1: ultime date del tour ma in estate continuiamo a vederci ?? Date estive (con nuova data a Caserta): - SpettacoloNews1 : Madame in tour per tutta l'estate: ecco le città in cui si esibirà - -

Madame in concerto a Roma: la scaletta Grande successo per Francesca Calearo, alias Madame , che questa sera, giovedì 26 maggio , prosegue con una nuova data del suo ricco tour dal titolo Madame in Tour 2022 . L'appuntamento è con i fan della Capitale, in un maxi show già sold - out all'club Atlantico Live . Ecco la scaletta di brani che Madame canterà sul palco romano, accompagnata ... VERZUOLO/ "Fiordivino": buon cibo, laboratori sensoriali e divertimento aspettando l'estate Alle 16,00 "In Cucina con Ila in Tour": showcooking a cura di Ilaria Salzotto con ingredienti ...della Scuola Primaria Istituto Leonardo da Vinci e "Prestigiocando" con il Mago Brondino e Madame Zorà. ... Sky Tg24 Madame in concerto a Roma: la scaletta La cantautrice e rapper vicentina si avvia alla conclusione del suo Madame in Tour 2022 nei club. Questa sera, giovedì 26 maggio, la penultima data sold-out all’Atlantico Live di Roma. Ecco la scalett ... Madame in Tour, dopo i sold out di Milano e Firenze si riparte da Roma Prosegue il “Madame in Tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Oltre la metà delle date annunciate per il tour c ... Grande successo per Francesca Calearo, alias, che questa sera, giovedì 26 maggio , prosegue con una nuova data del suo riccodal titoloin2022 . L'appuntamento è con i fan della Capitale, in un maxi show già sold - out all'club Atlantico Live . Ecco la scaletta di brani checanterà sul palco romano, accompagnata ...Alle 16,00 "In Cucina con Ila in": showcooking a cura di Ilaria Salzotto con ingredienti ...della Scuola Primaria Istituto Leonardo da Vinci e "Prestigiocando" con il Mago Brondino eZorà. ... Madame in concerto a Roma: la scaletta La cantautrice e rapper vicentina si avvia alla conclusione del suo Madame in Tour 2022 nei club. Questa sera, giovedì 26 maggio, la penultima data sold-out all’Atlantico Live di Roma. Ecco la scalett ...Prosegue il “Madame in Tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Oltre la metà delle date annunciate per il tour c ...