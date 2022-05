M5S: Conte, 'vicende Giarrusso e Cominardi già alle spalle' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - L'addio di Dino Giarrusso e le polemiche sul post Draghi-Biden del tesoriere Claudio Cominardi, "sono vicende di ieri, possiamo già considerarle alle nostre spalle. Su Cominardi stiamo parando di un murales e non ci tornerei sopra", mentre "Giarrusso ha fatto una scelta molto chiara e questo, anzi, ci aiuta ad essere ancora più chiari al nostro interno e più forti perché per esprimere una linearità di forza politica, una coerenza d'azione e una forza anche all'esterno, dobbiamo essere forti al nostro interno. Quindi questi passaggi ci aiutano a fare chiarezza". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un incontro elettorale a Riccione dove ha dato inizio oggi al suo tour elettorale. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - L'addio di Dinoe le polemiche sul post Draghi-Biden del tesoriere Claudio, "sonodi ieri, possiamo già considerarlenostre sp. Sustiamo parando di un murales e non ci tornerei sopra", mentre "ha fatto una scelta molto chiara e questo, anzi, ci aiuta ad essere ancora più chiari al nostro interno e più forti perché per esprimere una linearità di forza politica, una coerenza d'azione e una forza anche all'esterno, dobbiamo essere forti al nostro interno. Quindi questi passaggi ci aiutano a fare chiarezza". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, a margine di un incontro elettorale a Riccione dove ha dato inizio oggi al suo tour elettorale.

Advertising

marcodimaio : Il grillino Claudio Cominardi ha postato su Instagram una foto che ritrae il nostro premier Draghi al guinzaglio di… - fattoquotidiano : Dino Giarrusso su La7: “Lascio il M5s e fondo un mio movimento. Resta la mia stima per Conte, ma non so che ci facc… - Ariachetira : #Bersani: '#Conte sta cercando di dare un profilo al M5S orientato alla pace, ambientalista, in mezzo a mille diffi… - Europeo91785337 : @pirroelisa @LaNotiziaTweet Dimaio non sogna più e per me dovrebbe andarsene perché tarpa le ali al nuovo rilancio del m5s Conte - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: L'addio: in polemica da settimane con Giuseppe Conte, l'ex pentastellato annuncia nuovi progetti: 'Sto fondando un nuo… -