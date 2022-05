Lutto nel cinema | aveva solo 60 anni | fan disperati

Advertising

repubblica : Lutto nel mondo della musica: e' morto Vangelis, Oscar per la colonna sonora di 'Momenti di gloria' e autore di que… - Radio1Rai : ??Lutto nel mondo della musica per la morte di #Vangelis. Il compositore greco, autore tra l'altro di 'Blade Runner'… - rulajebreal : Questa la vita dei palestinesi sotto occupazione militare ????: funerali continui, circondati da muri e filo spinato,… - agenziedistampa : @ettoreb74 @rinascereigatto @mbx1900 @aleparty82 Mio nonno si è ammalato di cancro a 48 anni e morto a 61. Perché r… - Borderline_24 : Lutto nel mondo della politica, addio all'ex premier Ciriaco De Mita -

BolognaToday

Tragico decesso nella sua casa di Almese dove è morto Andrea Murtas, il rugbista piemontese che aveva giocato per anni in molti club torinesimondo dello sport in Piemonte dove è morto Andrea Murtas , il rugbista aveva solo 31 anni ed ha ceduto ad un malore mentre rientrava a casa. I media spiegano che il tentativo di rianimarlo ...L'INPS inper la scomparsa di Elvio Cavalleri " Caro Elvio, trovare le parole per salutartituo ultimo viaggio è molto difficile perché non ci saranno mai parole giuste o sufficienti per ... Lutto nel mondo del terzo settore: morta Enrica Pietra Lenzi È morto dopo una lunga malattia uno degli attori più popolari. Un evento tragico che ha colpito il mondo del cinema e della tv.Il magazine che racconta le storie più condivise e chiacchierate sui social media e genera discussione attorno ai grandi temi dell’attualità.