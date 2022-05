Lulù Selassié | dopo la tempesta ritrova il sorriso | spunta il nuovo “fidanzatino”

(Di giovedì 26 maggio 2022)pubblica una Storia con Nicolò Basciano, figlio di Alessandro Basciano: ma la principessina non riesce a dimenticare Manuel. Le lacrime dinello studio di Verissimo hanno stretto il cuore di tutti i fan del Grande Fratello VIP che si erano appassionati alla love story tra la principessina e Manuel Bortuzzo. Come noto,circa un mese dal termine della sesta edizione del reality, la relazione trae Manuel si è bruscamente interrotta. Se da una parte il nuotatore – costretto sulla sedia a rotelleessere rimasto vittima di una sparatoria – afferma di avere delle incompatibilità caratteriali con la principessina, dall’altra l’ex gieffina ha più volte puntato il dito contro la famiglia di Manuel, ritenendola responsabile del loro ...

Ascolta questo articolo La principessache era una delle concorrenti rivoluzionarie del noto reality show Gf Vip 6, e insieme alle sue sorelle, in particolare a Jessica, che ha vinto il reality, ha avuto molto successo. La ...Jessica,e Clarissa Selassiè dal GF VIP a Tale e quale show/ Concorrente unico, Conti "copia" ... Barù preferisce Soleil a Jessica/ Il sexy post dello chef e la reazione della princess ... Lul Selassi presa in giro al Maurizio Costanzo Show Applausi per Bortuzzo ecco cos successo