Luca Steinmann al seguito delle truppe russe che avanzano nel Donbass (Di giovedì 26 maggio 2022) Il nostro inviato racconta come stanno cercando di integrarsi i nuovi territori, fornendo alla popolazione pacchi di viveri e riaprendo scuole. Ha incontrato anche prigionieri ucraini catturati ieri Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il nostro inviato racconta come stanno cercando di integrarsi i nuovi territori, fornendo alla popolazione pacchi di viveri e riaprendo scuole. Ha incontrato anche prigionieri ucraini catturati ieri

Advertising

zazoomblog : Luca Steinmann testimonia lavanzata dei russi nel Donestk e nel Lugansk - #Steinmann #testimonia #lavanzata - Masssimilianoo : @SigDiavolo Recupera un servizio di Luca Steinmann fatto per Mentana, poi mi dirai - MimmoGigliotti : Luca Steinmann, corrispondente da #Luhansk, dice che ucraini russofoni ed esercito russo 'stanno combattendo unitar… - franco_ss1 : Il fronte caldo, secondo Luca #Steinmann, in collegamento da una confortevole camera d’albergo? #specialeTGLa7 - iopunto67 : RT @charlesvas2: C'è un solo giornalista attualmente in Ucraina sul fronte 'veramente' in guerra, accanto ai soldati Russi, rischiando di e… -