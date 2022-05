Lotta al cancro, la speranza di un vaccino arriva da Harvard (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Un vaccino contro il cancro efficace? Forse. I risultati di una ricerca statunitense, pubblicati da Tgcom24, sembrano incoraggianti. vaccino contro il cancro, la ricerca americana La ricerca è americana, e genera qualche speranza nello sviluppo di un vaccino che faciliti la Lotta contro il cancro. Il nuovo vaccino è stato testato su topi e scimmie, e secondo i risultati ottenuti sarebbe in grado di “bloccare” le cellule malate, praticamente eliminando le difese solitamente attuate dai tumori quando a loro volta “reagiscono” al sistema immunitario. Forse un vaccino universale, forse no, ma la partenza è stata decisamente positiva. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature e coordinato dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Uncontro ilefficace? Forse. I risultati di una ricerca statunitense, pubblicati da Tgcom24, sembrano incoraggianti.contro il, la ricerca americana La ricerca è americana, e genera qualchenello sviluppo di unche faciliti lacontro il. Il nuovoè stato testato su topi e scimmie, e secondo i risultati ottenuti sarebbe in grado di “bloccare” le cellule malate, praticamente eliminando le difese solitamente attuate dai tumori quando a loro volta “reagiscono” al sistema immunitario. Forse ununiversale, forse no, ma la partenza è stata decisamente positiva. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature e coordinato dal ...

