Lotito | «Il contratto di Sarri è stato già rinnovato»

Intervistato da Sky Sport in occasione del Premio Cesarini, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha dichiarato che il contratto per il prolungamento del tecnico, Maurizio Sarri, è stato rinnovato. «Il contratto è stato già rinnovato quindi il problema non si pone». La Gazzetta dello Sport scrive che manca solo l'annuncio ufficiale. "Ora manca solo l'annuncio ufficiale. Maurizio Sarri resterà alla Lazio fino al 2025". "Al Comandante verrà riconosciuto un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus. L'intesa si è radicata fondamentalmente sul progetto tecnico. Con un più forte coinvolgimento dell'allenatore nelle scelte di mercato. L'obiettivo è dare continuità al lavoro impostato in questa ...

