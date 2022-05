Lorenzo Cremonesi | biografia | libri | moglie e figli del giornalista

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 maggio 2022) Chi è, ilospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 26 maggio.e carrieraè nato nel 1957 a Milano, ha 65 anni, e svolge la professione die scrittore. Nel corso della sua carriera, inoltre, è diventato anche un personaggio televisivo in quanto è stato e continua a essere spesso ospite di programmi televisivi di attualità. Negli anni,si è dedicato principalmente a seguire vicende legate alla politica estera, con particolare attenzione alla situazione mediorientale. Per il Corriere della Sera ha ricoperto dal 1984 il ruolo di collaboratore per poi diventare corrispondente da Gerusalemme ...