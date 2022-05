"Lo vogliono fare": il terribile sospetto sulla richiesta di condanna per il Cav, cosa c'è dietro (Di giovedì 26 maggio 2022) L'ennesimo assalto da parte della magistratura ha lasciato senza parole Silvio Berlusconi. L'ex premier adesso si trova a dover fronteggiare la richiesta di 6 anni per il processo Ruby Ter proprio in un momento delicato per il suo partito che guarda alle amministrative del 12 giugno, al referendum sulla Giustizia e alle politiche che ormai sono dietro l'angolo. E così il leader azzurro, secondo quanto riporta Repubblica, si è lasciato andare ad uno sfogo amaro: "C'è chi mi accusa di reati per i quali sono già stato assolto in un altro processo, c'è chi è fuori dal tempo e vuole tirarla per le lunghe per evidenti ragioni politiche", avrebbe detto a chi gli sta vicino. Poi il Cav ha respinto le vergognose accuse mosse dai pm: "Ho sempre aiutato, in totale trasparenza e per tutta la sua vita, persone che riteneva ne avessero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) L'ennesimo assalto da parte della magistratura ha lasciato senza parole Silvio Berlusconi. L'ex premier adesso si trova a dover fronteggiare ladi 6 anni per il processo Ruby Ter proprio in un momento delicato per il suo partito che guarda alle amministrative del 12 giugno, al referendumGiustizia e alle politiche che ormai sonol'angolo. E così il leader azzurro, secondo quanto riporta Repubblica, si è lasciato andare ad uno sfogo amaro: "C'è chi mi accusa di reati per i quali sono già stato assolto in un altro processo, c'è chi è fuori dal tempo e vuole tirarla per le lunghe per evidenti ragioni politiche", avrebbe detto a chi gli sta vicino. Poi il Cav ha respinto le vergognose accuse mosse dai pm: "Ho sempre aiutato, in totale trasparenza e per tutta la sua vita, persone che riteneva ne avessero ...

