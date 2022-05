LIVE Sonego-Sousa 7-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: tiebreak magistrale dell’azzurro (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 (4) PRIMO SET Sonego! Con un ACE Lorenzo porta a casa un serratissimo primo parziale! 6-4 Sonego, due set point! Servizio vincente dell’azzurro. 5-4 Sonego. Che recupero di Sousa, che piazza sulla riga il rovescio disperato dopo una palla corta ben giocata dall’avversario. 5-3 Sonego. Lungo il dritto di Lorenzo al termine di uno scambio dispendioso. 5-2 Sonego. Conferma il minibreak l’azzurro ancora grazie ad un solido dritto. 4-2 Sonego. Che occasione per Sousa, che con lo scambio dalla sua parte cerca un angolo estremo, spedendo il dritto in corridoio. Si cambia campo. 3-2 Sonego. Vola via il rovescio del numero 35 ATP, che ora ha due ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 (4) PRIMO SET! Con un ACE Lorenzo porta a casa un serratissimo primo parziale! 6-4, due set point! Servizio vincente. 5-4. Che recupero di, che piazza sulla riga il rovescio disperato dopo una palla corta ben giocata dall’avversario. 5-3. Lungo il dritto di Lorenzo al termine di uno scambio dispendioso. 5-2. Conferma il minibreak l’azzurro ancora grazie ad un solido dritto. 4-2. Che occasione per, che con lo scambio dalla sua parte cerca un angolo estremo, spedendo il dritto in corridoio. Si cambia campo. 3-2. Vola via il rovescio del numero 35 ATP, che ora ha due ...

