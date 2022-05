LIVE – Sinner-Carballes Baena | secondo turno Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ile latestuale didel. L’altoatesino si presenta carico dopo il facile successo sull’americano Fratangelo all’esordio. I bookmakers lo danno nettamente favorito contro il solido spagnolo. Jannik dovrà comunque essere bravo a domare un avversario decisamente in fiducia dopo il successo al Challenger di Tunisi e la maratona di cinque set portata a casa al primocontro il tedesco Otte. Importante persarà pazientare durante lo scambio contro un tennista che per caratteristiche cercherà di rispondere e ributtare dall’altra parte più palle possibili. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ...

Advertising

solounastella : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… - MercRF : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… - levyashindu93 : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… - ugodiluca : RT @SkySport: ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsipas: azzur… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAIl programma della sfida tra Jannike Roberto Carballes Baena - Le dichiarazioni di Jannikdopo il match d'esordio - La vittoria di Jannikal debutto contro Bjorn ...Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le due piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player . In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno trae Carballes Baena. Il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Roberto Carballes Baena - Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo il match d'esordio - La vittoria di Jannik Sinne ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Sinner-Carballes Baena. Il match vale per il 2° turno dello Slam francese ...