LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il terzo set! (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 terzo doppio fallo per lo spagnolo. 40-15 DIRITTO VINCENTE DI Carballes Baena! Sinner recupera la palla corta ma viene superato. 30-15 Servizio e diritto sulla riga di Carballes Baena. 15-15 Diritto lungo dell’italiano. 0-15 Ottima chiusura a rete di Sinner. INIZIO QUARTO SET 20.48 Dopo due ore e trentaquattro minuti, Jannik Sinner sale due set a uno nel match di secondo turno sul campo 14: l’azzurro vince per 6 giochi a 4 forte del break decisivo del primo gioco. FINE terzo SET 6-4 terzo SET PER JANNIK Sinner! 40-15 DUE SET POINT Sinner! 30-15 Ottimo servizio dell’italiano. 15-15 Nono ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30doppio fallo per lo spagnolo. 40-15 DIRITTO VINCENTE DIrecupera la palla corta ma viene superato. 30-15 Servizio e diritto sulla riga di. 15-15 Diritto lungo dell’italiano. 0-15 Ottima chiusura a rete di. INIZIO QUARTO SET 20.48 Dopo due ore e trentaquattro minuti, Janniksale due set a uno nel match di secondo turno sul campo 14:vince per 6 giochi a 4 forte del break decisivo del primo gioco. FINESET 6-4SET PER JANNIK! 40-15 DUE SET POINT! 30-15 Ottimo servizio dell’italiano. 15-15 Nono ...

