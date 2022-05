LIVE – Sinner-Carballes Baena 3-6 5-4, secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 26 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Carballes Baena, secondo turno del Roland Garros 2022. L’altoatesino si presenta carico dopo il facile successo sull’americano Fratangelo all’esordio. I bookmakers lo danno nettamente favorito contro il solido spagnolo. Jannik dovrà comunque essere bravo a domare un avversario decisamente in fiducia dopo il successo al Challenger di Tunisi e la maratona di cinque set portata a casa al primo turno contro il tedesco Otte. Importante per Sinner sarà pazientare durante lo scambio contro un tennista che per caratteristiche cercherà di rispondere e ributtare dall’altra parte più palle possibili. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Ile latestuale didel. L’altoatesino si presenta carico dopo il facile successo sull’americano Fratangelo all’esordio. I bookmakers lo danno nettamente favorito contro il solido spagnolo. Jannik dovrà comunque essere bravo a domare un avversario decisamente in fiducia dopo il successo al Challenger di Tunisi e la maratona di cinque set portata a casa al primocontro il tedesco Otte. Importante persarà pazientare durante lo scambio contro un tennista che per caratteristiche cercherà di rispondere e ributtare dall’altra parte più palle possibili. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE CON TENNIS 360! ???? Commentiamo il Day 5 del Roland Garros in compagnia di @roberta_vinci,… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Carballes Baena 3-6 2-2 secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Carballes… - zazoomblog : LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 0-1 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro recupera un break ma perde il primo se… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Carballes Baena 3-5 secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Carballes… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Carballes Baena 1-1 secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Carballes… -