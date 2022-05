LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Joao Almeida si ritira, Nibali 4° in classifica. Alle 13.45 il km 0 (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI Joao Almeida 13.34 I corridori sono già schierati in zona partenza. Tra pochi minuti il trasferimento in direzione km 0, via ufficiale intorno Alle 13.45. 13.31 Ecco le graduatorie dedicate alla maglia ciclamino ed alla maglia azzurra quando mancano solo 4 frazioni (compresa quella odierna) al termine della rassegna: classifica a punti 1 Arnaud Démare Groupama – FDJ 238 2 Mark Cavendish Quick-Step – Alpha Vinyl Team 121 3 Fernando Gaviria UAE Team Emirates 117 4 Mathieu van der Poel Alpecin – Fenix 965 Alberto Dainese Team DSM 81 6 Phil Bauhaus Bahrain Victorious 727 Filippo Tagliani Drone Hopper – Androni ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVAGENERALE DELDOPO IL RITIRO DI13.34 I corridori sono già schierati in zona partenza. Tra pochi minuti il trasferimento in direzione km 0, via ufficiale intorno13.45. 13.31 Ecco le graduatorie dedicate alla maglia ciclamino ed alla maglia azzurra quando mancano solo 4 frazioni (compresa quella odierna) al termine della rassegna:a punti 1 Arnaud Démare Groupama – FDJ 238 2 Mark Cavendish Quick-Step – Alpha Vinyl Team 121 3 Fernando Gaviria UAE Team Emirates 117 4 Mathieu van der Poel Alpecin – Fenix 965 Alberto Dainese Team DSM 81 6 Phil Bauhaus Bahrain Victorious 727 Filippo Tagliani Drone Hopper – Androni ...

