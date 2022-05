LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: in quattro in fuga, il gruppo lascia fare. Almeida ritirato (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI JOAO Almeida 15.53 Superate intanto le due ore di corsa, il gruppo tiene ‘a bagnomaria’ i fuggitivi Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) e Edoardo Affini (Jumbo-Visma). 15.50 Nel plotone è la Groupama-FDJ di Arnaud Demare ora a fare l’andatura. 15.47 Altra accelerata da parte del gruppo maglia rosa, che torna ad 1’15” a 70 km dal traguardo. 15.44 Sembra tutto apparecchiato per l’arrivo in volata, però il muro di Cà del Poggio si popone di scombinare le carte. 1100 metri al 12% e massimale del 19%: è olttre i 50 km dal traguardo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DELDOPO IL RITIRO DI JOAO15.53 Superate intanto le due ore di corsa, iltiene ‘a bagnomaria’ i fuggitivi Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) e Edoardo Affini (Jumbo-Visma). 15.50 Nel plotone è la Groupama-FDJ di Arnaud Demare ora al’andatura. 15.47 Altra accelerata da parte delmaglia rosa, che torna ad 1’15” a 70 km dal traguardo. 15.44 Sembra tutto apparecchiato per l’arrivo in volata, però il muro di Cà del Po si popone di scombinare le carte. 1100 metri al 12% e massimale del 19%: è olttre i 50 km dal traguardo, ...

