LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: in quattro in avanscoperta, dentro Affini e Gabburo. Almeida costretto al ritiro dal Covid

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 DOPO IL ritiro DI JOAO Almeida 15.13 Il gruppo, per ora tirato dai fidi gregari dei velocisti, non si sta per ora dannando l'anima nel riprendere la fuga. 15.10 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) e Edoardo Affini (Jumbo-Visma), con 1'37" sul gruppo maglia rosa. 15.08 Mancano meno di 20 chilometri al primo traguardo volante di Valdobbiadene. Nel mentre il medio non promette benissimo, caduta qualche goccia di pioggia. 15.05 Prima ora di corsa andata in archivio con la media di 43,2 km/h.

