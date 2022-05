LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo fa tira e molla con i fuggitivi, ritirato Almeida per Covid (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI JOAO Almeida 16.05 Dopo il muro di Ca’ del Poggio, discesa ed esclusivamente pianura. 16.02 Siamo quasi ai -60 dal traguardo: fra non molto lo strappo di Ca’ del Poggio. 15.59 Dopo essersi riavvicinato, il gruppo rallenta nuovamente, andando a toccare addirittura i due minuti e mezzo di ritardo. 15.56 Anche la seconda ora di corsa abbondantemente oltre i quaranta all’ora: velocità media di 43,1 km/h. 15.53 Superate intanto le due ore di corsa, il gruppo tiene ‘a bagnomaria’ i fuggitivi Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DELDOPO IL RITIRO DI JOAO16.05 Dopo il muro di Ca’ del Po, discesa ed esclusivamente pianura. 16.02 Siamo quasi ai -60 dal traguardo: fra non molto lo strappo di Ca’ del Po. 15.59 Dopo essersi riavvicinato, ilrallenta nuovamente, andando a toccare addirittura i due minuti e mezzo di ritardo. 15.56 Anche la seconda ora di corsa abbondantemente oltre i quaranta all’ora: velocità media di 43,1 km/h. 15.53 Superate intanto le due ore di corsa, iltiene ‘a bagnomaria’ iDries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF ...

