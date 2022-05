LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ad 1? dalla fuga, il Covid costringe Almeida al ritiro (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL ritiro DI JOAO Almeida 15.29 Se c’è un corridore da cui ci aspettavamo qualcosa di più, quello è Magnus Cort Nielsen (EF Education Easypost): ricordando la condizione in cui era lo scorso anno alla Vuelta, dove vinse tre tappe, uno squillo da parte del danese era più che lecito. 15.26 Intanto il gruppo sta piano piano ricucendo il margine, ora di poco superiore al minuto ad 85 km dal traguardo. 15.23 Tornando ai due stranieri, entrambi condividono un quarto posto come miglior risultato al Giro: per De Bondt è arrivato nella Perugia-Montalcino dello scorso anno vinta da Mauro Schmid, mentre Cort Nielsen si è accontentato del piazzamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DELDOPO ILDI JOAO15.29 Se c’è un corridore da cui ci aspettavamo qualcosa di più, quello è Magnus Cort Nielsen (EF Education Easypost): ricordando la condizione in cui era lo scorso anno alla Vuelta, dove vinse tre tappe, uno squillo da parte del danese era più che lecito. 15.26 Intanto ilsta piano piano ricucendo il margine, ora di poco superiore al minuto ad 85 km dal traguardo. 15.23 Tornando ai due stranieri, entrambi condividono un quarto posto come miglior risultato al: per De Bondt è arrivato nella Perugia-Montalcino dello scorso anno vinta da Mauro Schmid, mentre Cort Nielsen si è accontentato del piazzamento ...

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: in quattro in avanscoperta dentro Affini e Gabburo. Almeida costr… - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'GIRO LIVE' per commentare insieme a noi la 18ª tappa del Giro d'Italia ??????? Iscriviti al… - cirillofanpage : Per un’estate di musica e divertimento @marcelloCirillo e @DemoMorselli vi aspettano in giro per l’Italia! ?????… - infoitsport : Giro d’Italia 2022, diretta live 18a tappa Borgo Valsugana-Treviso oggi: orari tv, percorso, classifica generale e… - PodiumCafe : Giro d’Italia Stage 18 LIVE -