LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Gabburo e Affini nella fuga a quattro. Joao Almeida ritirato causa Covid (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI Joao Almeida 15.02 Immagine del gruppo dal profilo Twitter della corsa: Riding in a postcard #Giro pic.twitter.com/YJxcAPOoOc — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 26, 2022 14.59 102 km all'arrivo. Tra i fuggitivi Davide Gabburo, secondo nella tappa di Napoli vinta dal belga Thomas De Gendt. 14.56 Il gran ritmo imposto dalle formazioni dei velocisti ha dimezzato il margine degli attaccanti: rimane loro poco più di un minuto. 14.53 Il danese Magnus Cort Nielsen, oggi all'attacco, ha vinto sei tappe alla ...

