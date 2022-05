Lite Delmastro-Fassina su La7. ‘Il pizzaiolo a Montecitorio piange, non trova lavoratori a 1400 euro’. ‘Basta con queste leggende. Glieli porto io’ (Di giovedì 26 maggio 2022) Scontro a “Omnibus” (La7) tra i deputati Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia e Stefano Fassina di Liberi e Uguali sulla videoinchiesta de ilfattoquotidiano.it, incentrata sulla richiesta di lavori stagionali da parte di stabilimenti e di alberghi della costa della laguna veneta. Delmastro punta immediatamente il dito contro il reddito di cittadinanza: “Ha avvelenato e intossicato il mondo del lavoro. È veramente difficile trovare delle ragioni per far lavorare in bianco coloro che percepiscono fino a 800 euro mensili di reddito di cittadinanza. Preferiscono quindi lavorare in nero”. Fassina dissente, scatenando la reazione veemente di Delmastro: “Facciamo così: oggi a pranzo vieni con me alla pizzeria al trancio che c’è di fronte alla Camera dei Deputati. Il titolare è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Scontro a “Omnibus” (La7) tra i deputati AndreaDelle Vedove di Fratelli d’Italia e Stefanodi Liberi e Uguali sulla videoinchiesta de ilfattoquotidiano.it, incentrata sulla richiesta di lavori stagionali da parte di stabilimenti e di alberghi della costa della laguna veneta.punta immediatamente il dito contro il reddito di cittadinanza: “Ha avvelenato e intossicato il mondo del lavoro. È veramente difficilere delle ragioni per far lavorare in bianco coloro che percepiscono fino a 800 euro mensili di reddito di cittadinanza. Preferiscono quindi lavorare in nero”.dissente, scatenando la reazione veemente di: “Facciamo così: oggi a pranzo vieni con me alla pizzeria al trancio che c’è di fronte alla Camera dei Deputati. Il titolare è ...

