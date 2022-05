L'Italia troppo lenta nelle riforme? L'Ue ci dà lezioni ma poi litiga su tutto (Di giovedì 26 maggio 2022) Per la global tax bisognerà attendere. Non che sia una priorità, intendiamoci, con i missili che praticamente ci fischiano sopra la testa, però l'Europa ci tiene. E di fronte all'ennesimo nulla di fatto dell'Ecofin provocato dal veto della Polonia, che continua a chiedere la contestuale introduzione di aliquota minima e riallocazione dei versamenti fiscali, il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto che farà di tutto per raggiungere l'obiettivo al prossimo vertice del 17 giugno. Lui, ha precisato, è ottimista. Vedremo. Sta di fatto che è da più di un anno che si discute di questa benedetta imposta sulle multinazionali, e anche se tutti si dicono d'accordo, alla fine non si arriva mai al dunque. La cosa curiosa è che solo un paio di giorni fa da Bruxelles è partita la grande reprimenda sull'Italia troppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Per la global tax bisognerà attendere. Non che sia una priorità, intendiamoci, con i missili che praticamente ci fischiano sopra la testa, però l'Europa ci tiene. E di fronte all'ennesimo nulla di fatto dell'Ecofin provocato dal veto della Polonia, che continua a chiedere la contestuale introduzione di aliquota minima e riallocazione dei versamenti fiscali, il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto che farà diper raggiungere l'obiettivo al prossimo vertice del 17 giugno. Lui, ha precisato, è ottimista. Vedremo. Sta di fatto che è da più di un anno che si discute di questa benedetta imposta sulle multinazionali, e anche se tutti si dicono d'accordo, alla fine non si arriva mai al dunque. La cosa curiosa è che solo un paio di giorni fa da Bruxelles è partita la grande reprimenda sull'...

