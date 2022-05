L’Italia muta sugli uiguri. E lavora con la polizia cinese (Di giovedì 26 maggio 2022) Il rilascio di fotografie e documenti hackerati dalla polizia cinese consegnati al ricercatore Adrian Zenz e rilasciato – dopo ampie verifiche – da un consorzio di quattordici media internazionali dà l’ennesima conferma delle atrocità inflitte dal governo cinese sulla popolazione uigura e altre minoranze etniche e religiose nello Xinjiang. I documenti e le migliaia di fotografie di persone detenute forniscono ulteriore e inconfutabile prova delle politiche genocidarie messo in atto sotto il motto “spezza le loro radici, spezza il loro lignaggio”. Proprio nello stesso periodo un anno fa la Commissione Affari esteri della Camera stava dibattendo una risoluzione proposta dal suo vicepresidente Paolo Formentini. A differenza di altri Parlamenti occidentali, la Commissione si astenne dal definire la situazione nello Xinjiang come ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Il rilascio di fotografie e documenti hackerati dallaconsegnati al ricercatore Adrian Zenz e rilasciato – dopo ampie verifiche – da un consorzio di quattordici media internazionali dà l’ennesima conferma delle atrocità inflitte dal governosulla popolazione uigura e altre minoranze etniche e religiose nello Xinjiang. I documenti e le migliaia di fotografie di persone detenute forniscono ulteriore e inconfutabile prova delle politiche genocidarie messo in atto sotto il motto “spezza le loro radici, spezza il loro lignaggio”. Proprio nello stesso periodo un anno fa la Commissione Affari esteri della Camera stava dibattendo una risoluzione proposta dal suo vicepresidente Paolo Formentini. A differenza di altri Parlamenti occidentali, la Commissione si astenne dal definire la situazione nello Xinjiang come ...

