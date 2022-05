L’Italia è pronta in caso di guerra nucleare: ecco il piano del governo (Di giovedì 26 maggio 2022) Il governo guidato da Mario Draghi ha preparato un piano di emergenza in cui L’Italia dovesse trovarsi nel mezzo di una guerra nucleare. ecco che cosa è previsto in caso di un ipotetico conflitto. Il leader russo Vladimir Putin ha ammesso che prenderebbe in considerazione l’uso di armi nucleari in risposta di un eventuale attacco militare della NATO per risolvere la questione ucraina, con un chiaro pericolo di un’escalation nucleare incontrollata su scala globale. Per evitare di farsi trovare impreparati, il ministero della Giustizia italiana ha inviato una linea guida su come comportarsi in caso di conflitto nucleare. fonte foto: AnsaSe la guerra in Ucraina si estendesse anche nei ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilguidato da Mario Draghi ha preparato undi emergenza in cuidovesse trovarsi nel mezzo di unache cosa è previsto indi un ipotetico conflitto. Il leader russo Vladimir Putin ha ammesso che prenderebbe in considerazione l’uso di armi nucleari in risposta di un eventuale attacco militare della NATO per risolvere la questione ucraina, con un chiaro pericolo di un’escalationincontrollata su scala globale. Per evitare di farsi trovare impreparati, il ministero della Giustizia italiana ha inviato una linea guida su come comportarsi indi conflitto. fonte foto: AnsaSe lain Ucraina si estendesse anche nei ...

Advertising

CampaniaCompete : RT @smaunotes: ???? Nella top 3 delle migliori città per l’innovazione, Londra è pronta a ospitare la terza edizione di Smau e le sue 37 star… - rossuklv : RT @michele_geraci: Anche Ispi si allinea con le nostre analisi di febbraio Se si bloccano forniture #Gas da #Russia, l’Italia NON è pront… - TeamTrevigiani : W il Giro d'Italia a Treviso..e l' UC Trevigiani è pronta per accogliere la Carovana del Giro - BelluNicola : @CottarelliCPI La CE non deve stabilire dove l’Italia prende i soldi, deve solo stabilire se l’Italia può restituir… - antocastriottax : L'Italia non è pronta a Elon Musk, c'avra sempre qualcosa da ridire su di lui. -