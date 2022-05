L'Italia è al quintultimo posto per innovazione (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Robotica, bioeconomia, metaverso, digitalizzazione della PA, decarbonizzazione e transizione ecologica sono le sfide da cui partire per sfruttare le opportunità di una Super Smart Society e sviluppare nei prossimi anni una società sostenibile, resiliente e umano centrica. Tuttavia, serve accelerare sull'innovazione: l'Italia oggi si posiziona al quintultimo posto - a grande distanza da Germania e Francia - per quanto riguarda l'ecosistema dell'innovazione. È quanto emerge dal Rapporto 2022 “Super Smart Society: verso un futuro più sostenibile, resiliente e umano centrico”, realizzato dalla Innotech Community di The European House - Ambrosetti: presentato in occasione dell'undicesimo Technology Forum. Il Rapporto ragiona sul nuovo concetto di Super Smart Society e contiene l'aggiornamento ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Robotica, bioeconomia, metaverso, digitalizzazione della PA, decarbonizzazione e transizione ecologica sono le sfide da cui partire per sfruttare le opportunità di una Super Smart Society e sviluppare nei prossimi anni una società sostenibile, resiliente e umano centrica. Tuttavia, serve accelerare sull': l'oggi si posiziona al- a grande distanza da Germania e Francia - per quanto riguarda l'ecosistema dell'. È quanto emerge dal Rapporto 2022 “Super Smart Society: verso un futuro più sostenibile, resiliente e umano centrico”, realizzato dalla Innotech Community di The European House - Ambrosetti: presentato in occasione dell'undicesimo Technology Forum. Il Rapporto ragiona sul nuovo concetto di Super Smart Society e contiene l'aggiornamento ...

Advertising

messveneto : 34 miliardi per la decarbonizzazione, ma la burocrazia frena l’energia pulita: Secondo il rapporto “Super Smart Soc… - corradopanzeri : RT @Ambrosetti_: #TechnologyForum2022 Israele, USA e Germania sono i Paesi leader, mentre l’#Italia si posiziona al quintultimo posto sull'… - GiovannaBochicc : RT @impresedtalento: L'Italia al quintultimo posto per #innovazione secondo il rapporto di @Ambrosetti_ presentato oggi in occasione del Te… - startzai : RT @impresedtalento: L'Italia al quintultimo posto per #innovazione secondo il rapporto di @Ambrosetti_ presentato oggi in occasione del Te… - impresedtalento : L'Italia al quintultimo posto per #innovazione secondo il rapporto di @Ambrosetti_ presentato oggi in occasione del… -