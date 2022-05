L’Italia cerca talenti: 600 milioni di euro dal PNRR per “attrarre cervelli” per la Ricerca (Di giovedì 26 maggio 2022) Seicento milioni di euro: una cifra importante quella messa nel PNRR a disposizione degli investimenti per far rientrare i “nostri migliori cervelli” in Patria o, ancor meglio, per attrarre nuovi cervelli e talenti creando un sistema particolarmente appetibile visto dall’estero. Lo spiega nel dettaglio in audizione alle Commisioni riunite 1 e 7 del Senato il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. Due gli assets fondamentali portati dal Ministro in audizione (articoli 14 e 44) che traducono due diversi articoli che si possono riassumere in: meccanismi di chiamata diretta degli studiosi “eccellenti” impegnati in attività di ricerca all’estero; riforma del percorso di formazione e reclutamento dei docenti ... Leggi su fmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Seicentodi: una cifra importante quella messa nela disposizione degli investimenti per far rientrare i “nostri migliori” in Patria o, ancor meglio, pernuovicreando un sistema particolarmente appetibile visto dall’estero. Lo spiega nel dettaglio in audizione alle Commisioni riunite 1 e 7 del Senato il Ministro dell’Università e della RiMaria Cristina Messa. Due gli assets fondamentali portati dal Ministro in audizione (articoli 14 e 44) che traducono due diversi articoli che si possono riassumere in: meccanismi di chiamata diretta degli studiosi “eccellenti” impegnati in attività di riall’estero; riforma del percorso di formazione e reclutamento dei docenti ...

