“L’Isola dei Famosi”, Maria Laura De Vitis smascherata: le parole del presunto fidanzato (Di giovedì 26 maggio 2022) Maria Laura De Vitis, naufraga de “L’Isola dei Famosi“, è nei guai. La modella si è presentata in Honduras dicendo di essere single. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ci ha provato anche con Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Alessandro, però, ha respinto le sue avance. Adesso si scopre tutta un’altra verità. Il presunto fidanzato della De Vitis rompe definitivamente il silenzio e le sue parole mettono nei guai la naufraga de “L’Isola dei Famosi”. (Continua dopo la foto…) Chi è Maria Laura De Vitis MariaLaura De Vitis è una giovane modella di 24 anni, originaria di Reggio Emilia. Ha fatto ... Leggi su tvzap (Di giovedì 26 maggio 2022)De, naufraga de “dei“, è nei guai. La modella si è presentata in Honduras dicendo di essere single. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ci ha provato anche con Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Alessandro, però, ha respinto le sue avance. Adesso si scopre tutta un’altra verità. Ildella Derompe definitivamente il silenzio e le suemettono nei guai la naufraga de “dei”. (Continua dopo la foto…) Chi èDeDeè una giovane modella di 24 anni, originaria di Reggio Emilia. Ha fatto ...

