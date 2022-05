L’incendio a Stromboli durante le riprese della fiction Rai: cinque ettari di macchia mediterranea perduta (Di giovedì 26 maggio 2022) La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha aperto una inchiesta sulL’incendio a Stromboli di oggi, scoppiato durante le riprese della fiction ‘Protezione civile’ con Ambra Angiolini. I Vigili del fuoco e i Carabinieri stanno raccogliendo delle testimonianze. Oggi – apprende Adnkronos – verranno sentiti sia il regista della fiction Marco Pontecorvo che alcuni componenti della troupe. Incendio a Stromboli oggi, indagine della Procura sulle riprese della fiction Rai con Ambra Angiolini “Abbiamo aperto un fascicolo sulL’incendio di Stromboli e stiamo facendo tutte le attività previste. Per capire cosa è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha aperto una inchiesta suldi oggi, scoppiatole‘Protezione civile’ con Ambra Angiolini. I Vigili del fuoco e i Carabinieri stanno raccogliendo delle testimonianze. Oggi – apprende Adnkronos – verranno sentiti sia il registaMarco Pontecorvo che alcuni componentitroupe. Incendio aoggi, indagineProcura sulleRai con Ambra Angiolini “Abbiamo aperto un fascicolo suldie stiamo facendo tutte le attività previste. Per capire cosa è ...

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - pippoMR : . La Procura ha aperto un'inchiesta. Ambra Angiolini, ancora a Stromboli, non ha voluto commentare l'accaduto. Deci… - _cIarissa_ : RT @Gaia93712891: L'uomo è davvero il nemico numero uno del nostro Pianeta. Per girare una fiction RAI sulla Protezione Civile si appicca i… - neXtquotidiano : L’incendio a #Stromboli durante le riprese della fiction Rai con #AmbraAngiolini: cinque ettari di macchia mediterr… -