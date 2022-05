L’importanza della qualità dell’aria che respiriamo (Di giovedì 26 maggio 2022) Le persone trascorrono gran parte della loro giornata all’interno di ambienti chiusi, spesso a stretto contatto con altri individui. Di conseguenza, la qualità dell’aria presente all’interno di questi spazi è fondamentale, considerando che spesso gli inquinanti presenti all’interno di case e uffici talvolta superano quelli che si trovano all’esterno. Le vernici sui muri, l’utilizzo di macchinari da lavoro e di piccoli elettrodomestici oppure, la cottura degli alimenti sprigionano elementi nocivi che potrebbero causare anche danni alla salute. Per questo motivo, il ricambio dell’aria è fondamentale negli ambienti chiusi. Ma nei casi in cui non sia sufficiente l’apertura regolare e frequente di porte, balconi e finestre, è necessario dotarsi di un impianto di climatizzazione adeguato ed efficiente, in grado di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Le persone trascorrono gran parteloro giornata all’interno di ambienti chiusi, spesso a stretto contatto con altri individui. Di conseguenza, lapresente all’interno di questi spazi è fondamentale, considerando che spesso gli inquinanti presenti all’interno di case e uffici talvolta superano quelli che si trovano all’esterno. Le vernici sui muri, l’utilizzo di macchinari da lavoro e di piccoli elettrodomestici oppure, la cottura degli alimenti sprigionano elementi nocivi che potrebbero causare anche danni alla salute. Per questo motivo, il ricambioè fondamentale negli ambienti chiusi. Ma nei casi in cui non sia sufficiente l’apertura regolare e frequente di porte, balconi e finestre, è necessario dotarsi di un impianto di climatizzazione adeguato ed efficiente, in grado di ...

