Libretto postale dormiente: cosa cambia dal 21 giugno (e come evitare il peggio) (Di giovedì 26 maggio 2022) Se sei titolare di un Libretto postale dormiente, sappi che dal 21 giugno ti sarà estinto. Se ne parla da un bel po’ ormai, e noi lo abbiamo fatto anche in questo articolo, ma visto che la data si avvicina, forse ti sarà utile sapere cosa devi fare per evitare il peggio, ovvero impedire che quanto hai sul Libretto, sul quale non agisci da parecchio tempo, venga estinto. Com’è noto, infatti, il 21 giugno tutti i libretti postali dormienti, ovvero sui quali non sono stati compiuti movimenti negli ultimi 10 anni, saranno estinti. In mezzo c’è di tutto: dai conti postali ai libretti di risparmio passando per le polizze. Se nell’ultimo decennio non sono avvenuti movimenti su questi strumenti con saldo superiore a 100 euro, ne seguirà ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 26 maggio 2022) Se sei titolare di un, sappi che dal 21ti sarà estinto. Se ne parla da un bel po’ ormai, e noi lo abbiamo fatto anche in questo articolo, ma visto che la data si avvicina, forse ti sarà utile saperedevi fare peril, ovvero impedire che quanto hai sul, sul quale non agisci da parecchio tempo, venga estinto. Com’è noto, infatti, il 21tutti i libretti postali dormienti, ovvero sui quali non sono stati compiuti movimenti negli ultimi 10 anni, saranno estinti. In mezzo c’è di tutto: dai conti postali ai libretti di risparmio passando per le polizze. Se nell’ultimo decennio non sono avvenuti movimenti su questi strumenti con saldo superiore a 100 euro, ne seguirà ...

Advertising

Paola00473792 : @ArcaduAngelo @ilrisolutoreIT Se anche uno non vuole farsela accreditare sul c/c può sempre ritirare al postamat co… - infoiteconomia : “Questo libretto postale vale €300.000”: ecco quale. “Pazzesco” - toniodt : @FPanunzi Pure il libretto postale - boia_er : @beccacciaro1 Che, per caso, si hanno notizie di quando arrivano? Ho già ritirato il libretto postale con i risparmi. - wam_the : Risparmio postale online: quanto costa e come fare? -