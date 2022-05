Liberate nel Mar Ligure due esemplari di Tartarughe Caretta caretta (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono tornate oggi in mare due Tartarughe della specie caretta caretta - Lela e Tita - ricoverate nelle vasche dedicate, presso il centro di recupero dell'Acquario di Genova. Il rilascio è avvenuto ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono tornate oggi in mare duedella specie- Lela e Tita - ricoverate nelle vasche dedicate, presso il centro di recupero dell'Acquario di Genova. Il rilascio è avvenuto ...

Advertising

EnricoFaraboll1 : ?? Si è discusso della situazione in Ucraina. In particolare, Vladimir Putin ha informato del lavoro in corso per st… - mmaster16 : @Gazzetta_it Grazie di tutto, ma ci serve gente che crede nel progetto !! Grazie @Inter che ci liberate di ultratre… - blusewillis1 : RT @Lachesina: Tartarughe del Sinis, viaggio fino all'Atlantico - pitmun : RT @Lachesina: Tartarughe del Sinis, viaggio fino all'Atlantico - Lachesina : Tartarughe del Sinis, viaggio fino all'Atlantico -