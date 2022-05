Lettera della Ligue 1 contro la Liga | «Rinnovo Mbappé? A Barça e Real aiuti illegali»

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 26 maggio 2022) “Vogliamo esprimere nei termini più forti possibile la nostra disapprovazione, e anche la nostra incomprensione, per i tuoi ultimi attacchila1 e uno dei nostri club”. Lo ha scritto Vincent Labrune, presidente del campionato francese, in una, riportata da Associated Press, indirizzata ad Javier Tebas in seguito al duro attacco del L'articolo