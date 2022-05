L’Eredità 26 maggio 2022, Romanda non indovina la parola alla ghigliottina (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 26 maggio 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità Francesca Romana, cantante lirica. La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 15.00 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Chicco Punta Grande Americana Brodo. La campionessa s’è così espressa in merito alla parola scelta e scritta dopo il canonico tempo di riflessione: “Nei momenti di buio la cosa più bella sia l’ironia, mi sono buttata sull’ironia”. E la parola scelta dalla campionessa quest’oggi è stata Forchetta. parola con poche pretese ed in effetti la parola scelta dagli autori era un’altra: ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 26– è giunta al gioco finale deFrancesca Romana, cantante lirica. La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 15.00 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Chicco Punta Grande Americana Brodo. La campionessa s’è così espressa in meritoscelta e scritta dopo il canonico tempo di riflessione: “Nei momenti di buio la cosa più bella sia l’ironia, mi sono buttata sull’ironia”. E lascelta dcampionessa quest’oggi è stata Forchetta.con poche pretese ed in effetti lascelta dagli autori era un’altra: ...

Advertising

zazoomblog : Video l’Eredità 25 maggio 2022: Elia di Milano - #Video #l’Eredità #maggio #2022: - cavalierilavoro : Si è svolto il 21 maggio al @Museo_MAXXI l’evento “Merito Sostenibilità Inclusione – Quale eredità per i prossimi 5… - GIURODOC : RT @IlPrimatoN: L'Italia di oggi non celebra più i gloriosi fanti della Grande guerra. E fa bene, perché non ne è degna ? @valbenedetti_pn… - CorriereUmbria : Alessandro si conferma campione a L'Eredità #eredità #alessandro - GiovaRavicini : RT @embavenitalia: Dal 23 al 27 maggio si celebra la XVII edizione della Settimana Mondiale #Africa un evento per l'integrazione e la pace… -