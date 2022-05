Leila's Brothers, la recensione: famiglie che tarpano le ali (Di giovedì 26 maggio 2022) La recensione di Leila's Brothers, il film del regista iraniano Saeed Roustaee: la storia di una famiglia che diviene specchio della società e di una radicata realtà patriarcale. I film iraniani in Concorso a Cannes 2022 continuano a stupire: dopo Holy Spider, che raccontava la condizione femminile nel Paese riportando il caso di un serial killer che epurava le strade dalla "piaga" delle prostitute, arriva il film di Saeed Roustaee, la storia di una famiglia che però è specchio di qualcosa di decisamente più profondo. Come vedremo in questa recensione di Leila's Brothers, Roustaee con il suo film è capace di raccontare una società patriarcale oppressiva e soffocante, passando con maestria da un registro narrativo più ironico ad uno decisamente più drammatico. La Leila ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) Ladi's, il film del regista iraniano Saeed Roustaee: la storia di una famiglia che diviene specchio della società e di una radicata realtà patriarcale. I film iraniani in Concorso a Cannes 2022 continuano a stupire: dopo Holy Spider, che raccontava la condizione femminile nel Paese riportando il caso di un serial killer che epurava le strade dalla "piaga" delle prostitute, arriva il film di Saeed Roustaee, la storia di una famiglia che però è specchio di qualcosa di decisamente più profondo. Come vedremo in questadi's, Roustaee con il suo film è capace di raccontare una società patriarcale oppressiva e soffocante, passando con maestria da un registro narrativo più ironico ad uno decisamente più drammatico. La...

Advertising

CinecittaNews : ‘Leila’s Brothers’, i nuovi Malavoglia arrivano dall’Iran Presentato in concorso a #Cannes2022?, il film del giova… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Sta a vedere che la palma di questo #Cannes2022 lo vince Leila's Brothers. - MauroGerva : Sta a vedere che la palma di questo #Cannes2022 lo vince Leila's Brothers. - CinemApp_Cinema : Si torna sul red carpet! ? È in concorso 'Leila's brothers', film del giovane regista iraniano Saeed Roustaee. Ecc… - FGuardiella : Festival di Cannes: «Tori et Lokita», vita ai margini di due adolescenti In concorso per la Palma d'oro il nuovo fi… -