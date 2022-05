“Le Iene” | ospite Stefano De Martino | cosa ha detto Belen

(Di giovedì 26 maggio 2022)a “Le”,Deha presentato un monologo su fama e modelli irraggiungibili. Presente in studio anche la sua fiamma,Rodriguez. Tra i due un siparietto dove mostrano tutta la loro complicità.insieme a “Le” La conduttrice argentina ha presentato i due ospiti del programma. “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto”. Poi. “Ma adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tuttiDe“. Il ...

