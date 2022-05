Advertising

BergamoNews.it

Tecnici del soccorso alpino dellea Valmadrera e Argegno per due giorni di esercitazioni A Valmadrera simulati interventi di soccorso sulla falesia del Moregallo VALMADRERA - Due giorni, a Valmadrera nel lecchese e ad ......queste strutture sono circa il 50% di tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia. I ... il 50% del finanziamento viene attribuito in base al numero didi ogni istituzione il 20% in ... Le 36 sezioni lombarde della Croce Bianca Milano incontrano la Polizia Scientifica a Ciserano Il progetto Si chiama Cammini d’Acqua, sviluppato in collaborazione con la rivista Orobie, per la valorizzazione della risorsa idrica bergamasca attraverso la mappatura di due cammini: il Cammino dei ...Aveva solo 5 anni ma nel frattempo tante cose sono cambiate sul piano normativo e quindi la Loggia ha deciso di rinnovare il Piano di Protezione Civile. Approdato in giunta, presentato il 26 maggio pu ...