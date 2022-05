Lazio su Mertens, Lotito vuole il belga, offerto biennale da 2 milioni: La reazione del belga (Di giovedì 26 maggio 2022) La Lazio vuole Mertens, nelle idee di Sarri può fare il vice immobile, offerto biennale da 2 milioni di Euro. Lazio, idea Mertens. L’attaccante belga è in scadenza di contratto col Napoli e, pur continuando a trattare il rinnovo con il club partenopeo, al momento non ha ancora raggiunto alcuna intesa. Ed è dunque libero di accordarsi con un’altra squadra. La soluzione Lazio, per Mertens adesso,è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto. Alla Lazio Mertens ha uno sponsor d’eccezione che risponde al nome di Maurizio Sarri. Il tecnico ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 26 maggio 2022) La, nelle idee di Sarri può fare il vice immobile,da 2di Euro., idea. L’attaccanteè in scadenza di contratto col Napoli e, pur continuando a trattare il rinnovo con il club partenopeo, al momento non ha ancora raggiunto alcuna intesa. Ed è dunque libero di accordarsi con un’altra squadra. La soluzione, peradesso,è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto. Allaha uno sponsor d’eccezione che risponde al nome di Maurizio Sarri. Il tecnico ...

