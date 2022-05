Lazio, Pepe Reina a sorpresa: l’ha detto sul ritiro! (Di giovedì 26 maggio 2022) Pepe Reina, attualmente portiere della Lazio, ha parlato del suo futuro ai microfoni di “Diario De Mallorca“. Si è espresso così sul prossimo anno: “Credo che giocherò un altro anno, che è quello che mi è rimasto di contratto con la Lazio e penso sarà l’ultimo. Il ventiquattresimo anno da professionista, sono tanti. Nel calcio non si può mai sapere, ma in linea di massima l’idea che ho è quella“. Lazio Reina futuroHa poi dichiarato cosa vorrebbe fare dopo il ritiro: “Voglio provare a fare l’allenatore e il corso inizierà a settembre del prossimo anno, quindi ritengo che i tempi siano più che giusti“. Per Reina è scattato il rinnovo automatico del contratto fino a giugno 2023, a causa di una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022), attualmente portiere della, ha parlato del suo futuro ai microfoni di “Diario De Mallorca“. Si è espresso così sul prossimo anno: “Credo che giocherò un altro anno, che è quello che mi è rimasto di contratto con lae penso sarà l’ultimo. Il ventiquattresimo anno da professionista, sono tanti. Nel calcio non si può mai sapere, ma in linea di massima l’idea che ho è quella“.futuroHa poi dichiarato cosa vorrebbe fare dopo il ritiro: “Voglio provare a fare l’allenatore e il corso inizierà a settembre del prossimo anno, quindi ritengo che i tempi siano più che giusti“. Perè scattato il rinnovo automatico del contratto fino a giugno 2023, a causa di una ...

