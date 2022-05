Lazio, Lotito blinda Milinkovic-Savic: no ad offerte da 60 milioni! (Di giovedì 26 maggio 2022) Claudio Lotito ha aperto alla cessione di Milinkovic-Savic ma alle sue condizioni: no ad offerte da 60 milioni! Ecco quanto vuole Claudio Lotito non cede di un millimetro sul fronte Milinkovic-Savic. Come riporta il Corriere della Sera, il presidente della Lazio è stato chiaro sia con il centrocampista serbo sia con il suo agente Kezman: la cessione è possibile ma solo alle sue condizioni. Non bastano dunque i 60 milioni offerti dal Manchester United, la cifra deve sfiorare i 100. Altrimenti, visti i due anni di contratto rimanenti, il Sergente rimarrà agli ordini di Sarri, ben felice di ripartire da lui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Claudioha aperto alla cessione dima alle sue condizioni: no adda 60Ecco quanto vuole Claudionon cede di un millimetro sul fronte. Come riporta il Corriere della Sera, il presidente dellaè stato chiaro sia con il centrocampista serbo sia con il suo agente Kezman: la cessione è possibile ma solo alle sue condizioni. Non bastano dunque i 60 milioni offerti dal Manchester United, la cifra deve sfiorare i 100. Altrimenti, visti i due anni di contratto rimanenti, il Sergente rimarrà agli ordini di Sarri, ben felice di ripartire da lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

