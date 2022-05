Lavrov cestina il piano di pace italiano | «Non è serio» E sulla guerra | «Se le armi occidentali colpiscono la Russia sarà escalation»

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 maggio 2022) «I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell’autopromozione di fronte al loro elettorato, nsion possono proporre questo genere di cose». Il commento del ministro degli Esteri russo Sergej, nel corso di un’intervista aToday in arabo, sembra mettere la parola fine alla proposta italiana di accordo ditrae Ucraina. L’emittente ha postato sul suo sito una trascrizione in russo e, secondo la traduzione fatta da Ansa,sottolinea come l’Italia non abbia neppure «quanto appare sui media provoca un sentimento di rammarico», ha aggiunto a proposito delle ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranità ucraina ma con uno status autonomo. Prima dell’intervento di, il Cremlino aveva accolto la proposta italiana con una fila di ...