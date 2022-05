**Lavoro: intervento Draghi e Orlando in Cdm su delega** (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il ministro Andrea Orlando e il premier Mario Draghi stanno intervenendo in Cdm sulla delega sul lavoro. Lo si apprende da fonti di governo a Consiglio dei ministri in corso. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il ministro Andreae il premier Mariostanno intervenendo in Cdm sulla delega sul lavoro. Lo si apprende da fonti di governo a Consiglio dei ministri in corso.

Advertising

matteosalvinimi : Pace e lavoro, il mio intervento in risposta a Draghi fra poco in diretta su Rai Due (verso le 10.50). Vi abbracci… - TV7Benevento : **Lavoro: intervento Draghi e Orlando in Cdm su delega** - - LediSperanza : Il capo squadra dirige la squadra sull'intervento, un suo ordine dev'essere rispettato, la squadra con lui è al sic… - FNPTrentino : Grande intervento del Presidente dei Ministri Draghi al nostro Congresso. Apertura e approvazione per il lavoro del… - vdonno2018 : RT @CislNazionale: #26maggio alcuni dei passaggi più significativi dell'intervento del Presidente del Consiglio #MarioDraghi al XIX #Congre… -