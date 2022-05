(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Ilsi èconperdi fronte alle molte crisi di questi anni". A rivendicarlo il premier Mario, nel suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. Il presidente del Consiglio snocciola tutti i provvedimenti e le misure assunte dal suo esecutivo. "Abbiamo introdotto l'Assegno unico per i figli - ricorda - un sussidio familiare più semplice, equo, inclusivo, esteso anche agli autonomi, ai disoccupati, agli incapienti. Con la riforma dell'IRPEF abbiamo sostenuto i redditi delle famiglie, soprattutto le più deboli. Questi maggiori trasferimenti valgono a regime quasi 14 miliardi di euro e rendono il nostro sistema fiscale più razionale e progressivo". "Per sostenere i salari - ha ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Oggi celebriamo il lavoro iniziato con il pool antimafia della Procura di Palermo, di cui facevano pa… - ilfoglio_it : Al momento le condizioni per avviare un negoziato tra Russia e Ucraina non ci sono. Onu, Ue, Osce stanno lavorando… - AlexBazzaro : La Commissione Europea vuole la tassazione si sposti dal lavoro alla proprietà immobiliare. Quindi quando abbiamo… - LettieriAdele : RT @FIMCislStampa: #CongressoXX #Benaglia: bene il riconoscimento del premier #Draghi nella forza delle relazioni sindacali nei tempi di di… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Draghi: oltre 1.200 morti sul lavoro nel 2021, tanto da fare su sicurezza #mariodraghi #draghi #mortisullavoro #incid… -

Il Sannio Quotidiano

Per noi il tema è quello dele da qui a dicembre ci sono pensioni e pace fiscale". Insomma, ...è molto attento ai dossier, la pace fiscale rischia di massacrare gli italiani. Mi domando ......02% Eur / Usd 1,0684 +0,03% Spread 195,51 Dati di mercato Leggi anche: "Siamo qui per cambiare il Paese insieme a voi" Sbarra: "Un nuovo patto sociale per ilcon governo e imprese. I ... **Lavoro: Draghi, 'governo si è mosso con rapidità per tutelare lavoratori'** Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Oggi, mentre le ragioni della forza tentano nuovamente di prevalere nel cuore dell’Europa, voglio ricordare l’insegnamento di un economista che ha dato molto all’Italia, a ...Il premier Mario Draghi è intervenuto con un discorso al 19° Consiglio Federale della Cisl, in programma a Roma. 'Voglio ringraziare il segretario Sbarra e tutti i membri della Cisl per l'invito. Cond ...