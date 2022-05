Lavoro a Bergamo, boom di assunzioni: in ripresa le donne, disoccupazione giovanile ai minimi (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. I numeri e le percentuali non diranno tutto eppure rimandano un quadro del mercato del Lavoro in provincia di Bergamo molto buono. Contratti a tempo determinato confermati nell’indeterminato, molte assunzioni femminili e un dato per le disoccupazione giovanile che è quasi da primato. Bergamo è seconda in Italia con il tasso più basso di disoccupazione giovanile, dopo Pordenone. Se ci sono molte cessazioni o licenziamenti è perché i lavoratori trovano altre occupazioni. La nostra provincia chiede molte figure, dalla manovalanza fino ai profili più alti. È quanto emerge dall’analisi del gruppo tecnico dell’Osservatorio Mercato del Lavoro, che vede la partecipazione di rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022). I numeri e le percentuali non diranno tutto eppure rimandano un quadro del mercato delin provincia dimolto buono. Contratti a tempo determinato confermati nell’indeterminato, moltefemminili e un dato per leche è quasi da primato.è seconda in Italia con il tasso più basso di, dopo Pordenone. Se ci sono molte cessazioni o licenziamenti è perché i lavoratori trovano altre occupazioni. La nostra provincia chiede molte figure, dalla manovalanza fino ai profili più alti. È quanto emerge dall’analisi del gruppo tecnico dell’Osservatorio Mercato del, che vede la partecipazione di rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, ...

