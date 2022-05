L’aviazione italiana fa la fine della Grecia

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di ieri il gruppo Lufthansa, che insieme con Mediterranean Shipping Group (Msc) aveva formato una cordata, ha presentato un'offerta vincolante per acquisire Ita Airways. L’intenzionecompagnia tedesca sarebbe quella di puntare a una partecipazione del 20% lasciando a Msc al 60% del vettore italiano. Nella prima fasevendita il Tesoro italiano manterrebbe almeno inizialmente il restante 20%, per poi cederlo nel tempo. La conferma è arrivata anche da fonti Msc, seppure non siano stati rilasciati altri commenti. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata e dal portale Flight Global altre due ulteriori offerte sarebbero arrivate anche dal fondo americano di private equity Certares, in alleanza con il gruppo Air France-KLM (che non ha rilasciato commenti) e Delta Air Lines. Tuttavia, Delta Airlines ha smentito la notizia ...