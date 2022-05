Laura Maddaloni | al veleno contro l’Isola dei famosi | “Io sono …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a far parlare di se, ovvero la moglie di Clemente Russo che ha preso parte all’ultima edizione del reality di Canale 5, ovvero L‘isola dei. Sembra proprio che l’ex naufraga sia stata una delle protagoniste principali di questa edizione del reality ed abbia spesso messo in mostra il suo carattere, piuttosto forte. In diverse occasioni, infatti, si è scontrata con altri compagni d’avventura e non solo. Sembra proprio cheabbia avuto anche uno spiuttosto acceso con Vladimir Luxuria, che sappiamo essere l’opinionista di questo reality. In questi giorni, l’ex naufraga dopo essere eliminata dai giochi, sembra aver voluto parlare e dire la sua riguardo questa esperienza, facendo un vero e proprio bilancio. Ma cosa ha dichiarato?...