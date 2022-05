Latina, sfonda le portiere per rubare auto in sosta: 23enne beccato in flagrante (Di giovedì 26 maggio 2022) Latina – Durante la notte pervenivano alla Centrale Operativa segnalazioni di un soggetto che si aggirava con fare sospetto fra le autovetture parcheggiate nella zona centrale di Latina. Immediatamente i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina si portavano sul luogo segnalato e notavano un soggetto rispondente alla descrizione fatta dai segnalanti seduto sul sedile lato guida di un’autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via che tentava di avviarla e asportarla. Dagli accertamenti esperiti sul posto e nell’immediatezza i militari riuscivano a ricostruire l’intera vicenda, ossia, appuravano che, poco prima, il soggetto di origini straniere utilizzando degli arnesi da scasso aveva tentato di aprire, danneggiando le relative portiere due ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022)– Durante la notte pervenivano alla Centrale Operativa segnalazioni di un soggetto che si aggirava con fare sospetto fra levetture parcheggiate nella zona centrale di. Immediatamente i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia disi portavano sul luogo segnalato e notavano un soggetto rispondente alla descrizione fatta dai segnalanti seduto sul sedile lato guida di un’vettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via che tentava di avviarla e asportarla. Dagli accertamenti esperiti sul posto e nell’immediatezza i militari riuscivano a ricostruire l’intera vicenda, ossia, appuravano che, poco prima, il soggetto di origini straniere utilizzando degli arnesi da scasso aveva tentato di aprire, danneggiando le relativedue ...

