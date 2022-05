Latina, la casa di famiglia era la base dello spaccio: beccate 3 casalinghe-pusher (Di giovedì 26 maggio 2022) Latina – I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato in flagranza di reato tre donne rispettivamente di 29, 27 e 24 anni di Latina perché ritenute responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono scaturiti nell’ambito dei mirati servizi, preventivi e repressivi, di controllo del territorio intensificati ulteriormente negli ultimi giorni. I militari hanno notato un andirivieni di giovani che raggiungevano un’abitazione sita in un quartiere popolare di Latina e poi, immediatamente, con fare sospetto, si dileguavano per le vie adiacenti. Pertanto attuavano dei controlli specifici e dopo aver individuato con precisione l’abitazione – meta dei diversi acquirenti di sostanze stupefacenti, decidevano di effettuare una perquisizione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022)– I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno arrestato in flagranza di reato tre donne rispettivamente di 29, 27 e 24 anni diperché ritenute responsabili, in concorso, di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Gli arresti sono scaturiti nell’ambito dei mirati servizi, preventivi e repressivi, di controllo del territorio intensificati ulteriormente negli ultimi giorni. I militari hanno notato un andirivieni di giovani che raggiungevano un’abitazione sita in un quartiere popolare die poi, immediatamente, con fare sospetto, si dileguavano per le vie adiacenti. Pertanto attuavano dei controlli specifici e dopo aver individuato con precisione l’abitazione – meta dei diversi acquirenti di sostanze stupefacenti, decidevano di effettuare una perquisizione ...

