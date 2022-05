L’Aston Villa vince la Coppa Campioni | una storia unica

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 26 maggio 2022) IL 26 maggio 1982la sua prima (e al momentodei. Una data rimasta nel cuore dei tifosi “ns”. Una data memorabile. Una. La sintesi perfetta di quello che rappresenta il 26 maggio 1982 per i tifosi “ns”. Si perché, in questa data, 40 anni fa,la sua prima (e al momentodei. Nella finale giocata a Rottedam la squadra inglese batte il Bayern Monaco per 1 a 0. Il “man of the match” della serata è stato Withe. La partita sembrava a senso unico con i tedeschi a farla da padrona ma, al minuto 68? Morley sulla sinistra, ...