L’allarme: “Alle scorte di Napoli personale non specializzato” (Di giovedì 26 maggio 2022) «Alla sezione scorte di Napoli viene impiegato anche personale non specializzato. Che sicurezza si può offrire ai tutelati se, in primis, forniamo personale impreparato e senza requisiti solo per riempire le caselle e non dare il giusto riconoscimento economico a coloro che svolgono doppi servizi, se non tripli, lasciando famiglia e problemi a casa per giorni e giorni?». E’ quanto si chiede il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) ponendo il problema delle scorte, degli autisti adibiti a questo servizio e della loro preparazione professionale, segnalando, nel caso napoletano, una grave carenza di personale da 74 unità, già insufficienti per coprire l’enorme mole di lavoro si passerà a breve a 56 unità. «Si tratta di uno dei disagi – spiega il sindacato – causato ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 26 maggio 2022) «Alla sezionediviene impiegato anchenon. Che sicurezza si può offrire ai tutelati se, in primis, forniamoimpreparato e senza requisiti solo per riempire le caselle e non dare il giusto riconoscimento economico a coloro che svolgono doppi servizi, se non tripli, lasciando famiglia e problemi a casa per giorni e giorni?». E’ quanto si chiede il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) ponendo il problema delle, degli autisti adibiti a questo servizio e della loro preparazione professionale, segnalando, nel caso napoletano, una grave carenza dida 74 unità, già insufficienti per coprire l’enorme mole di lavoro si passerà a breve a 56 unità. «Si tratta di uno dei disagi – spiega il sindacato – causato ...

