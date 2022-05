(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“che la sua determinazione glisuperare anche questi acciacchi. Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo”. Così Paolo Cirinoal “Vg21 Mattina” su Canale 21, ricorda l’ex presidente del consiglio ed ex segretario della Democrazia Cristiana Ciriaco De, scomparso questa mattina all’età di 94 anni. “Nella sua idea di politica un conto erano le divisioni tra i partiti su alcune questioni, anche importanti, ma un’altra era la ricerca di tutte le intese possibili per perseguire una battaglia politica. In questo senso, pur avendo un carattere spigoloso, possedeva una dimensione tale da diventare il segretario più longevo nella storia della DC.leader – spiega– ha ...

Advertising

anteprima24 : ** L'addio di #Pomicino a De Mita: 'Pensavo ce la facesse ancora, onoriamolo come merita' **… -

L'HuffPost

... asciutto come un monaco, Bobo Craxi, Cirino, Il ... Ecco: c'è un'altra cosa per cui Scarlet Diva mi ha colpito'altra sera ... Capito Fanculo il mutuo e'appartamento di proprietà,alla ...Se Cirinonon ha lasciato la politica ed anzi è entrato ...'ex ministro della Salute Francesco De Lorenzo è oggi ... Ha dettoal mondo imprenditoriale e adesso è impegnato in progetti ... Cirino Pomicino: "La ressa nel Misto è il prodotto del nulla della politica di oggi"